Украина предложит Венгрии отозвать консула после инцидента с паспортами

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин предложит венгерскому коллеге Петеру Сиярто, чтобы Венгрия сама отозвала своего консула из-за скандала с выдачей паспортов."Укринформ" со ссылкой на источники в среду сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Климкин заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Глава венгерского МИД Петер Сиярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке консула и пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.
В пятницу вечером в эфире украинского радио "Новое время" Климкин напомнил, что встреча с Сиярто состоится в Нью-Йорке 26 сентября.
"Есть две опции: или венгры его (консула — ред.) забирают, признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный момент, и я готов предложить этот конструктивный момент господину Сиярто. Или, если не захотят, поедет в Будапешт или куда они его возьмут назад", — сказал Климкин.