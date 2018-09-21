Украина предложит Венгрии отозвать консула после инцидента с паспортами

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин предложит венгерскому коллеге Петеру Сиярто, чтобы Венгрия сама отозвала своего консула из-за скандала с выдачей паспортов.

Украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники в среду сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. При этом агентство опубликовало видео якобы такой выдачи паспортов. Город Берегово расположен возле границы с Венгрией. Климкин заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны. Глава венгерского МИД Петер Сиярто назвал недружелюбными и рискованными идеи украинской стороны о высылке консула и пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

В пятницу вечером в эфире украинского радио "Новое время" Климкин напомнил, что встреча с Сиярто состоится в Нью-Йорке 26 сентября.

"Есть две опции: или венгры его (консула — ред.) забирают, признавая, что он делал, и это наиболее конструктивный момент, и я готов предложить этот конструктивный момент господину Сиярто. Или, если не захотят, поедет в Будапешт или куда они его возьмут назад", — сказал Климкин.

Ранее посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень заявлял, что Венгрия имеет право раздавать свои паспорта всем, кто имеет венгерские корни. МИД Украины считает, что посол такими заявлениями превышает свои полномочия. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. При этом украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство. Вместе с тем, законы не предусматривают процедуры лишения гражданства, но прописывают его "утрату". Также в украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств.