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Экс-советник Саакашвили рассказал об опытах США с бубонной чумой в Грузии

(обновлено: 18:56 21.09.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЛаборатория. Архивное фотоЛаборатория. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости.Данные, обнародованные экс-министром госбезопасности Грузии Игорем Гиоргадзе об опасных опытах в лаборатории Лугара в Тбилиси — лишь верхушка айсберга, утверждает в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия Джеффри Сильверман, бывший советник экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Джеффри Сильверман был первым, кто несколько лет высказал предположение, что в построенной американцами в столице Грузии биолаборатории проводятся опасные эксперименты.

Сегодня он говорит, что документы, обнародованные бывшим шефом КГБ Грузии Игорем Гиоргадзе, касаются лишь малой части того, чем занималась лаборатория.

Грузию заставили построить лабораторию Лугара

Лаборатория имени Ричарда Лугара в Грузии. Архивное фото
© U.S. Army photo by Lt. Col. Jamie Blow
Гиоргадзе представил новые данные по бактериологическому оружию в Грузии
"Эксперименты, связанные с программой гепатита C и другие лекарственные опыты — это только одно направление. Правительство, военные, ВМС США работают более серьезно", — утверждает Сильверман.
Он объясняет: кроме лаборатории Лугара, есть еще тбилисский центр Элиава, лаборатория в Аджарии, в Кобулети, где под контролем британского министерства обороны изучают бубонную чуму. И есть еще сеть из примерно 11 маленьких лабораторий. Все эти центры соединены между собой.

"Лаборатория Лугара" — основная, но исследования ведутся не только в ней. В Кутаиси работают над экспериментальной программой исследования бубонной чумы, антибиотиков. Ведутся исследования новых видов вирусов, бактерий. А в самом Тбилиси, на площади Саакадзе, есть институт, называемый "бактериофаг". Все они связаны с военной программой США".

Микроскоп. Архивное фото
CC0 / luvqs /
Гиоргадзе сообщил, как получил документы о лаборатории под Тбилиси
В 2014-2015 годах Сильверман проводил собственное расследование деятельности лаборатории. "Я много разговаривал с людьми, которые там работали. Они и обеспечили меня документами. Мне также помогли некоторые подрядчики, которые принимали участие в строительстве. Также помогли контакты с разведкой ВМС США. Так что, у меня много источников, и у меня очень сильное академическое прошлое, которое позволяет анализировать документы", — говорит он.

Он убежден, что контракты лаборатории курировали ВМС США: "Когда люди из министерства экономического развития Грузии встретились с представителями ВМС США, они открыли чемодан и сказали: "Вот контракт, подпишите".

Как Грузия стала большой лабораторией

Здание Пентагона. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak, File
В Пентагоне отвергли обвинения в экспериментах США над жителями Грузии
Сильверман объясняет: расчет был на стратегическое расположение — близость с Ираном, Россией, Турцией, и на то, что общество в Грузии не будет задавать вопросов. Грузия не ратифицировала Конвенцию о запрещении бактериологического оружия. У нее не было собственного биологического оружия, но сохранились еще советские исследовательские объекты, которые служили хранилищем особо опасных патогенов.

"Американцы сказали, что защитят Грузию, чтобы патогены не попали в "плохие руки". Таким образом, Грузия стала большой лабораторией", — рассказывает он.

Экс-советник Саакашвили убежден, что существующий уровень безопасности в лабораториях не обеспечивает должный уровень биологической защиты.

"Кроме опасности, которую несут сами исследования, есть еще вопрос здания. Строительство велось с нарушениями, система вентиляции неправильно установлена. Bechtel National в свое время заключила контракт с турецкой компанией. Та в свою очередь наняла дешевых рабочих из Марнеули и заключила соглашение с местной компанией. На коррупционных схемах тогда делались большие деньги. Потом лаборатория ремонтировалась и реконструировалась примерно три раза. Два-три года назад двое рабочих из Филиппин погибли здесь от утечки сернистого газа", — рассказывает он.

Джеффри Сильверман сегодня возглавляет местное бюро международного военного журнала Veterans Today: "Это международный военный журнал. Это моя "спина". Если со мной что-то произойдет, сотрудники газеты начнут публиковать статьи, звонить сенаторам США, они превратят в ад жизнь Госдепартамента США".

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Vv_tina
Грузин можно поздравить: подружились и привели в родной дом «достойных людей». Теперь дустом не вытравить.🤑
19:06
21.09.2018
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