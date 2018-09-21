БАНЯ-ЛУКА (Республика Сербская, Босния и Герцеговина), 21 сен — РИА Новости. Главе МИД РФ Сергею Лаврову вручили орден Республики Сербской, передаёт корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония прошла во время визита министра в Боснию и Герцеговину. Награду вручили "за исключительный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Республикой Сербской".

Республика Сербская — территориальное образование в составе Боснии и Герцеговины с центром в Баня-Луке. Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: одного представителя сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).