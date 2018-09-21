Матвиенко рассказала, при каких условиях Россия готова работать в ПАСЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Россия готова работать в ПАСЕ только при соблюдении всех прав национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Пока лишь это проект доклада, мы с ним знакомимся, он может еще измениться. И пока не будет окончательной редакции, делать какие-то выводы, преждевременно. Наша принципиальная позиция неизменна – мы согласимся с этими поправками только в одном случае, когда полностью будут изъяты в регламенте возможность Парламентской Ассамблеи Совета Европы дискриминировать какую-либо национальную делегацию, лишать какую-либо национальную делегацию права голоса. Мы считаем, что это абсолютно неприемлемо для международной парламентской делегации", — сказала Матвиенко.

Комитет по процедурами ПАСЕ в четверг предложил внести поправки в некоторые положения устава организации, касающиеся полномочий национальных делегаций и условий голосования. Проект резолюции, которая будет рассматриваться на октябрьской сессии, может немного усложнить процесс оспаривания полномочий делегаций. От голосования по проекту документа будет зависеть будущее России в Совете Европы.