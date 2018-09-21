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Трамп отложил публикацию документов ФБР о "российском вмешательстве"

(обновлено: 18:03 21.09.2018)
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял решение отложить публикацию документов ФБР и минюста, касающихся так называемого "российского вмешательства" в выборы в США.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
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"Я встречался с министерством юстиции по поводу рассекречивания различных неотредактированных документов. Они согласились опубликовать их, но заявили, что это может оказать негативное влияние на российское расследование. Также главные союзники (США) призвали не публиковать (документы). В связи с этим я попросил генерального инспектора (минюста) рассмотреть эти документы в ускоренном порядке", — написал Трамп в Twitter.

В то же время президент подчеркнул, что он всегда может рассекретить документы, "если это будет необходимо". "Скорость (изучения документов – ред.) очень важна для меня — и для всех!" — добавил глава государства.

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что по запросу ряда комитетов конгресса и "с целью прозрачности" президент США дал распоряжение офису директора национальной разведки и минюсту (включая ФБР) рассекретить ряд материалов по российскому расследованию. Трамп также "дал указание минюсту (включая ФБР) опубликовать в открытом доступе все смс (экс-главы ФБР) Джеймса Коми, (экс-замдиректора ФБР) Эндрю Маккейба, (экс агента контрразведки ФБР) Питера Стржока, (юриста ФБР) Лисы Пейдж и (бывшего высокопоставленного сотрудника минюста США) Брюса Ора, связанные с расследованием по России без редактуры".

Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan 
Трамп оценил ущерб своему рейтингу от расследования "вмешательства России"

Ранее ряд конгрессменов-республиканцев призвали Трампа рассекретить ключевые документы, касающиеся расследования ФБР "действий России" в ходе американских президентских выборов 2016 года.

Ранее СМИ сообщали, что два агента ФБР Питер Стржок и Лиса Пейдж, прикомандированные к спецпрокурору Роберту Мюллеру, расследующему "вмешательство РФ" в американские выборы, обменивались сообщениями, в которых называли президента Дональда Трампа "идиотом". Это позволило республиканцам обвинить команду Мюллера в предвзятости.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Расследование российского вмешательства
© Инфографика
Расследование "российского вмешательства"
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