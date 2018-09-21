В Бангкоке введут наказание за кормление голубей, пишут СМИ

БАНГКОК, 21 сен – РИА Новости. Городская администрация столицы Таиланда города Бангкока готовится ввести в действие наказание за кормление голубей на городских площадях и у рынков в виде штрафа 25 тысяч таиландских бат (77 долларов) и/или трехмесячного тюремного заключения, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post.
Запрет на кормление голубей в публичных местах, о котором впервые заявил на этой неделе премьер-министр Таиланда генерал Прают Чан-Оча, направлен на профилактику распространения инфекционных болезней, которые переносят эти птицы, сообщает издание.
"Администрация не собирается строго преследовать за нарушение этого запрета, мы просто хотим его использовать, чтобы предупреждать людей об опасности и дать им необходимые знания", — заявил в связи с введением запретов губернатор (мэр) Бангкока Асавин Кхуанмыанг, слова которого цитирует Bangkok Post.