Косачев назвал реакцию Китая на санкции США серьезным сигналом Вашингтону

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал реакцию МИД КНР на санкции США в отношении Центрального военного совета Китая и его директора Ли Шанфу за закупки российской военной техники "первым китайским предупреждением".

Ранее минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией. МИД Китая выразил крайнее возмущение в связи с этим и сделал представление США. Китайский МИД подчеркнул, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в сфере обороны, не является нарушением международного права, и выразил готовность продолжить стратегическое взаимодействие с Москвой, несмотря на санкции Вашингтона. Вместе с тем внешнеполитическое ведомство Китая настоятельно призвало США немедленно отменить введенные санкции, в противном случае Вашингтон сам будет нести ответственность за последствия.

"Первое китайское предупреждение", конечно же – серьезный сигнал американцам: заигрались в санкции", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, реакция МИД КНР подтверждает отношение к данной ситуации незападного мира, который "до какого-то времени молча смотрит на нарастающую санкционную активность Вашингтона".

Глава международного комитета написал, что возмущение МИД "весьма жестко переводит ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока". Он считает, что "именно так и нужно сейчас трактовать действия Вашингтона, категорически отказывая ему в праве определять и наказывать виновных в нарушении каких-либо международных норм".

Косачев добавил, что санкции Вашингтона являются инициативой, которую администрация США проявляет в своих интересах, и потому данные санкции не имеют никаких легитимных оснований в международно-правовом поле.

Кроме того, Косачев подчеркнул, что многое будет зависеть от дальнейших действий Вашингтона. "Ведущие мировые экономические игроки четко показали Америке не только пределы ее санкционной активности, но и подлинное отношение к ее подоплеке: США больше не считают мировым лидером. Наоборот, все больше — мировой проблемой", — написал Косачев.