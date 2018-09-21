Число пострадавших из-за взрыва в магазине в Донецке возросло до двух

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Число пострадавших из-за взрыва в продуктовом магазине в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до двух, сообщил РИА Новости пятницу представитель администрации Кировского района Донецка.

Ранее в районной администрации сообщили, что в результате взрыва в магазине в Кировском районе Донецка пострадал один человек.

"В результате взрыва, который произошел в продуктовом магазине, пострадали два человека. Это продавец магазина и тот человек, который бросил или гранату, или что-то похожее на взрыв-пакет. Что это было, сейчас устанавливают правоохранительные органы", — сказал собеседник агентства.

Представитель администрации отметил, что устроивший взрыв в магазине задержан.