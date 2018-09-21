Посольство в Танзании не знает, были ли россияне на перевернувшемся пароме

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посольство РФ в Танзании пока не получало информации, были ли россияне среди пассажиров парома на озере Виктория, потерпевшего крушение, сообщил РИА Новости первый секретарь посольства Василий Читаев.

"По состоянию на 15.00 (совпадает с московским), у нас информации о находящихся на борту россиянах не было. Официальные власти продолжают расследование, в том числе оценку количества погибших, пострадавших. Поэтому информация будет актуализироваться", — сказал Читаев РИА Новости.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. Как сообщало агентство Франс Пресс, на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент. Число людей, погибших при крушении, возросло до 136, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции.