Киев намерен лишить русский язык особого статуса в Донецкой области

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Подконтрольная Киеву прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета о региональном статусе русского языка, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Донецкий областной совет 16 августа 2012 года признал на территории области русский язык как региональный наряду с украинским языком как государственным. В конце февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу.

"При этом Донецким областным советом не принято никаких мер по отмене принятого ею решения. На устранение выявленных нарушений прокуратурой Донецкой области в Донецкий окружной административный суд предъявлен иск в интересах государства о признании противоправным и недействительным указанного решения", — говорится в сообщении.

На Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. По данным открытых источников, почти три четверти жителей, в частности, Донецкой области считают русский язык родным.