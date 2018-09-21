Украина планирует перестроить пункты пропуска на границе с Крымом

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Украинские власти планируют до конца года полностью перестроить пункты пропуска на границе с Крымом "Каланчак" и "Чонгар", сообщил в пятницу журналистам заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Министерство инфраструктуры совместно с министерством по вопросам временно оккупированных территорий и Херсонской областной госадминистрацей год добивались решения… Наконец было принято решение о выделении из резервного фонда госбюджета средств. В частности, 105 миллиона гривен (3,75 миллиона долларов – ред.) дал бюджет из резервного фонда на строительство двух пунктов въезда-выезда", — приводит его слова украинское информагентство УНИАН.

По его словам, вместо существующих будут построены абсолютно новые современные пункты пропуска, и проекты контрольных пунктов въезда-выезда уже готовы.

"Строить будет украинское государственное предприятие, в этот понедельник они уже получат деньги из казначейства. Обладминистрация выделяет землю, и я планирую, что их построят где-то до конца ноября — начала декабря 2018 года", — сказал Лавренюк.

"Мы строим с нуля. Те контрольные пункты въезда-выезда, которые сейчас есть, не отвечают условиям и реалиям, которые нужны сегодня во время пересечения людьми временной административной границы, во время несения службы правоохранителями и спецслужбами там. Нет элементарных человеческих условий, санитарных зон и т.п. У нас в планах — сделать временные сооружения, качественные зоны и сервисы для людей", — рассказал замминистра.

По его словам, также планируется открытие официальной автостанции с конечной точкой в одном из новых пропускных пунктов.