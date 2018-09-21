На главу Антикоррупционного бюро Украины завели уголовное дело

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Антикоррупционная прокуратура Украины завела уголовное дело относительно возможного разглашения данных расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником, сообщает в пятницу пресс-служба прокуратуры.

Накануне подозреваемый в коррупции министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Сытник предупредил его об обыске у него дома.

"САП зарегистрировано уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором НАБУ. Речь идет о вчерашнем заявлении подозреваемого Омеляна В.В. относительно заблаговременного сообщения ему указанным должностным лицом о запланированном проведении обыска по месту его жительства", — говорится в сообщении САП.

На днях между этими двумя антикоррупционными ведомствами произошел скандал – САП обвинила НАБУ в прослушке.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) заподозрили Омеляна в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных об имуществе, о чем его официально уведомили. По версии следствия, доходы Омеляна, полученные им с 2000 года по 2018 год, когда он находился на госслужбе, не соответствуют расходам. Кроме того, министр, по мнению следователей, внес в декларацию о доходах недостоверные данные относительно двух автомобилей и дома, в котором проживал со своей семьей. В 2017 году бюро провело у Омеляна обыски.