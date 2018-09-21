Лондон отверг все предложенные Евросоюзом варианты сделки по Brexit

ЛОНДОН, 21 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания резко отвергает все возможные варианты будущего экономического соглашения по Brexit, которые были предложены Брюсселем, так как они не соответствую интересам Лондона, заявила в пятницу премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, вернувшись с переговоров с Брюсселем на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге.

По словам премьер-министра, первый вариант сделки, предложенный ЕС и касающийся будущих экономических отношений, предполагает сохранение Британии в составе Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и в Европейском таможенном союзе. Это означает, что Лондон вновь будет играть по правилам ЕС, считают в Британии.

"Говоря на простом языке, это означало бы, что нам все равно придется соблюдать все правила ЕС, неконтролируемая иммиграция из ЕС будет продолжаться, и мы не сможем заключать торговые сделки, которые мы хотим, с другими странами. Это было бы насмешкой над референдумом, который мы провели два года назад", — сказала Мэй.

Второй вариант Брюсселя, касающийся свободной торговли и проверок на границе ЕС и Великобритании, также не устроил Лондон. "Северная Ирландия фактически останется в Таможенном союзе и частью Единого рынка (ЕС), и будет отделена экономически от остальной части Великобритании границей по Ирландскому морю. Парламент уже единогласно отверг эту идею", — заявила премьер-министр.

Глава британского правительства вновь высказалась против создания таможенной границы между Северной Ирландией и остальной Великобританией. "Это то, с чем я никогда не соглашусь. В действительности, на мой взгляд, это то, с чем не согласился бы ни один премьер-министр Великобритании. Если ЕС верят, что я это сделаю, они совершают фундаментальную ошибку", — отметила она.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.