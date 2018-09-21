В ЛНР заявили о размещении силовиками техники у линии соприкосновения

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики размещают вооружение и технику в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.

В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года. Однако, по данным Народной милиции ЛНР, Киев "продолжает пренебрегать выполнением минских соглашений в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения".

"В местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащие отводу. По имеющейся у нас информации, большинство этого вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории нашей республики и сконцентрировано в жилых районах… населенных пунктов", — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что факты отсутствия техники в местах отвода подтверждает в отчетах и Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ. Филипоненко подчеркнул, что на минувшей неделе зафиксирована недостача четырех реактивных систем залпового огня "Смерч", двух буксируемых гаубиц "Мста-Б", трех танков Т-72, шести самоходных гаубиц "Гвоздика".

"Украинская сторона, используя "школьное перемирие", продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — добавил Филипоненко.