В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с боевым зарядом на борту у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

"Вчера силами противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР был сбит украинский беспилотник одного из подразделений 72 бригады ВСУ, который нес на своем борту боевой заряд", — сказал Филипоненко.

Он уточнил, что украинские силовики активно применяют беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения как для ведения разведки, так и для нанесения ударов с воздуха по позициям ЛНР.