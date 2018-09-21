В ЛНР заявили, что сбили беспилотник силовиков у линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 21 сен — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков с боевым зарядом на борту у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
"Вчера силами противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР был сбит украинский беспилотник одного из подразделений 72 бригады ВСУ, который нес на своем борту боевой заряд", — сказал Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики активно применяют беспилотные летательные аппараты на линии соприкосновения как для ведения разведки, так и для нанесения ударов с воздуха по позициям ЛНР.