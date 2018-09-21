Украинские военные похвастались "захватом" американского штаба

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Рота украинских десантников "захватила" американский штаб на проходящих в Германии международных учениях Saber Junction 2018, сообщается на официальной странице Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

"Враг не ожидал прибытия украинцев на его место, и без серьезного сопротивления наши десантники захватили средства связи, штабные документы и оружие. Условные потери противника составили 32 человека и две единицы технологии, а условные потери украинцев — два человека", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед захватом условного противника украинцы девять часов "блуждали по лесам".

Пользователи социальный сетей отнеслись к "достижению" украинских военнослужащих с юмором.

"Хлопцы, не перестарайтесь, а то денег больше не дадут", — написал Вячеслав Каленченко в фейсбуке.

"Девять часов искали в трех березах…то ли американцы так хорошо спрятались, то ли украинцы так плохо искали", — пошутил Сергей Таждинов.

"Но захватывать холодильники и телевизоры у них все равно получается лучше", — сыронизировал @rlz_the_kraken.

Saber Junction — учения бригадной боевой группы, которые проводит командование Вооруженных сил США в Европе. Маневры осуществляются для оценки готовности солдат к проведению общевойсковых операций. В обучении принимают участие более пяти тысяч американских военных, а также солдаты из 19 стран — как НАТО, так и государств-партнеров.