Результаты референдума по Brexit пересмотрены не будут, заявила Мэй

ЛОНДОН, 21 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Результаты референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС не будут пересмотрены ни при каких обстоятельствах, подтвердила британский премьер Тереза Мэй.
"Именно для этого я в течение двух лет работала день и ночь для того, чтобы выработать условия соглашения, с которым Британия покинет ЕС. Я делала все, чтобы дать людям то, что казалось невозможным", — добавила премьер.
Премьер также заявила, что Лондон возобновит подготовку к выходу из ЕС без соглашения и обвинила страны ЕС в неуважении позиции Британии. Она назвала все предложения ЕС по будущему соглашению неприемлемыми. Жесткую критику Мэй вызвало, в частности, предложение ЕС сохранить членство Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС. Это, по словам, премьера, станет "раздроблением страны".
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.