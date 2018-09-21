Результаты референдума по Brexit пересмотрены не будут, заявила Мэй

ЛОНДОН, 21 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Результаты референдума по вопросу выхода Великобритании из ЕС не будут пересмотрены ни при каких обстоятельствах, подтвердила британский премьер Тереза Мэй.

"Никто так не хочет хороших условий выхода из ЕС, как я. Но Евросоюзу должно быть понятно: я не пересмотрю результатов референдума (о Brexit) и я не дам расчленить свою страну. Необходима серьезная вовлеченность в разрешение больших проблем на переговорах. И мы готовы (к диалогу)", — сказал Мэй, выступая в резиденции премьера в Лондоне с речью об итогах состоявшегося саммита ЕС.

"Именно для этого я в течение двух лет работала день и ночь для того, чтобы выработать условия соглашения, с которым Британия покинет ЕС. Я делала все, чтобы дать людям то, что казалось невозможным", — добавила премьер.

Премьер также заявила, что Лондон возобновит подготовку к выходу из ЕС без соглашения и обвинила страны ЕС в неуважении позиции Британии. Она назвала все предложения ЕС по будущему соглашению неприемлемыми. Жесткую критику Мэй вызвало, в частности, предложение ЕС сохранить членство Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС. Это, по словам, премьера, станет "раздроблением страны".

Ранее Мэй заявила, что британцы, проголосовав за выход из Евросоюза, сделали свой выбор, второго голосования не будет.

Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов сторон: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Переговоры об условиях выхода Британии из ЕС продолжаются с лета прошлого года и пока не привели к значительному прогрессу. В последнее время в британских СМИ появились предположения о том, что итогом переговоров может стать отсутствие какого-либо соглашения. Глава Евросовета Дональд Туск после обсуждения Brexit на неформальном саммите лидеров ЕС тоже не исключил возможности отсутствия сделки об условиях развода ЕС и Британии.