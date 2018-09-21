Великобритания продолжит подготовку к Brexit без сделки c Евросоюзом

ЛОНДОН, 21 сен — РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания продолжит подготовку к выходу из Евросоюза без соглашения после того, как на саммите в Австрии сторонам не удалось добиться сближения позиций, заявила британский премьер Тереза Мэй.

"Мы возобновим, и мы обязаны возобновить подготовку к выходу Британии из ЕС без "сделки"… Я обращаюсь к живущим и работающим в Британии гражданам ЕС: ваши права будут защищены, вы наши друзья, соседи и коллеги. Я говорю жителям Северной Ирландии: ваши интересы будут учтены…, и я не дам разделить мою страну", — сказала Мэй, выступая в резиденции премьера в Лондоне с речью об итогах состоявшегося саммита ЕС.

По словам Мэй, страны Евросоюза не отнеслись с должным уважением к позиции Британии относительно условия Brexit и не проявили готовности к компромиссам. Вместе с тем она назвала все предложения ЕС по будущему соглашению неприемлемыми. Жесткую критику Мэй вызвало, в частности, предложение ЕС сохранить членство Северной Ирландии в Таможенном союзе ЕС. Это, по словам, премьера, станет "раздроблением страны".