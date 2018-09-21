Силовики более 150 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 21 сен — РИА Новости. Украинские силовики более 150 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, в результате чего на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли два человека, заявил в пятницу журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"За неделю зафиксировано 152 факта нарушения режима прекращения огня украинскими силовиками. По районам 24 населенных пунктов противник выпустил 234 мины калибром 120 и 82 миллиметра… За указанный период от украинской агрессии один мирный житель погиб и один получил ранения… Защищая республику, погиб один военнослужащий", — сказал Басурин.

Кроме того, в ДНР заявили, что зафиксировали более 20 случаев применение украинскими силовиками беспилотников у линии соприкосновения. По словам Басурина, с помощью беспилотников силовики корректировали минометный огонь по нескольким населенным пунктам на юге ДНР и окраинам Донецка.