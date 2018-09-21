ПЕКИН, 21 сен — РИА Новости. Достаточно жесткая реакция Китая в ответ на введенные санкции со стороны США из-за военного сотрудничества с Россией связана с тем, что это решение Вашингтон принял на основе своего внутреннего законодательства, а не основываясь на резолюциях ООН, заявил в беседе с РИА Новости известный китайский военный эксперт, комментатор Центрального телевидения Китая Сун Сяоцзюнь.

Ранее Минфин США ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного сотрудничества с Россией.

МИД Китая выразил крайнее возмущение в связи с этим и сделал представление США. Китайский МИД подчеркнул, что сотрудничество Китая с Россией, в том числе в сфере обороны, не является нарушением международного права, и выразил готовность продолжить стратегическое взаимодействие с Москвой, несмотря на санкции Вашингтона.

Кроме того, внешнеполитическое ведомство настоятельно призвало США немедленно отменить введенные санкции, в противном случае Вашингтон сам будет нести ответственность за последствия.

"Я думаю, что это достаточно стандартная реакция. США не впервые вмешиваются в военное сотрудничество Китая с другими странами, но Россия это не Иран и не КНДР, в отношении которых можно использовать так называемые подтверждающие документации в виде резолюций Совета Безопасности ООН", — сказал эксперт.

Он отметил, что в этот раз США основывались на своем внутреннем законодательстве, что абсолютно лишено резонности.

"Именно поэтому Китай естественно выступил против. Неважно, страна-партнер — Россия или нет, — это психологический террор, который Китай не может принять", — пояснил Сун Сяоцзюнь.

Он добавил, что реакция Китая стала демонстрацией того, что Пекин, как и раньше, выступает за поддержание справедливого международного порядка.