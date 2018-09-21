МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава украинского МИД Павел Климкин назвал выдачу венгерских паспортов украинским гражданам в Закарпатье "красной линией" в отношениях двух стран. Об этом он заявил в эфире программы "Сніданку з 1+1".
"Последствия будут очень простые: мы с венграми сядем снова. Будем говорить о том, как продлевается переходной период для Закона об образовании. Это для них важно. Мы будем говорить о том, как осуществляется финансирование венгерской деятельности", — сказал Климкин.
"Темы разговора с венграми у нас есть. Но в принципе, хотите называйте это "красной линией": они [венгры] не будут раздавать гражданство просто так и не будут манипулировать нашими гражданами", — сказал Министр иностранных дел Украины.
Ранее стало известно, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области выдает паспорта своей страны проживающим в регионе украинцам. Сообщалось, что выдача документов сопровождалась рекомендациями не сообщать об этом властям Украины. Павел Климкин заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии.