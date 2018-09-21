Украина распространит ноту о прекращении договора о дружбе с РФ на ГА ООН

КИЕВ, 21 сен – РИА Новости. Киев распространит ноту украинского МИД с уведомлением об отказе продлевать договор о дружбе с РФ на Генеральной ассамблее ООН, заявил в пятницу президент Украины Петр Порошенко.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин подтвердил, что ведомство в пятницу направило РФ ноту о решении не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами.

"В понедельник я еду в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН… я дал поручение, чтобы нота Украины о прекращении договора (о дружбе —ред.) была распространена как официальный документ Генеральной ассамблее… чтобы ни у кого не оставалось сомнений что Украина окончательно отошла от Советской империи, от Российской империи", — сказал Порошенко на выступлении в Киеве, которое транслировали украинские телеканалы.

Генассамблея ООН пройдет с 24 по 27 сентября в Нью-Йорке. Основные мероприятия начнутся с 25 сентября и продлятся неделю. За это время в стенах ООН выступят 93 главы государства, 41 глава правительства и 55 министров иностранных дел. Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко ранее сообщил, президент Украины Петр Порошенко выступит на заседании Генассамблеи 26 сентября.

В понедельник Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам Украины, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.