Эксперт рассказал, почему Меркель проигнорировала Мэй в Зальцбурге

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, проигнорировав приветствие премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на полях неформального саммита ЕС в Зальцбурге, показала ей свое неудовольствие ситуацией с переговорами по Brexit, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
"Это сигнал выражения неудовольствия. А по какому вопросу — всем понято. Переговоры по Brexit", — считает Орджоникидзе.
По его словам, как оскорбление этот жест расценить нельзя.
Британия и ЕС до конца октября должны решить три важных вопроса, которые бы позволили осуществить Brexit с соблюдением интересов Лондона и Брюсселя: завершить согласование договора о выходе из Евросоюза, решить проблему границы с Ирландией и выработать формат будущих взаимоотношений.