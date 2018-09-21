Двум фигурантам дела об убийстве Вороненкова продлили арест на два месяца

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Суд в Киеве продлил на два месяца арест двум фигурантам дела об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, передает в пятницу агентство УНИАН.

Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. В начале октября 2017 года Генпрокуратура Украины заявила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства экс-депутата. По версии следствия, заказчиком является Владимир Тюрин — бывший гражданский супруг вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями — пятеро граждан Украины, в том числе Лось и Тарасенко. Тюрин заявил о своей непричастности к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

"Сегодня сторона обвинения выступила с ходатайством о продлении содержания под стражей обоих обвиняемых, поскольку срок меры пресечения у них истекает 5 октября. Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Таким образом, оба обвиняемых будут находиться в СИЗО до 19 ноября включительно", — говорится в сообщении.

По данным агентства, в пятницу коллегия судей Шевченковского райсуда Киева так и не смогла приступить к заслушиванию обвинительного акта по делу Ярослава Тарасенко и Александра Лося, по техническим причинам система автораспределения не смогла определить, кто из присяжных будет основным, а кто — запасным.

Вороненков уехал из России на Украину вместе с женой в 2016 году и вскоре получил там гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.