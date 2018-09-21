В Турции арестовали обвиняемого в терроризме журналиста

АНКАРА, 21 сен — РИА Новости. Суд Анкары арестовал ранее задержанного австрийского журналиста Макса Цирнгаста за пропаганду террористической организации, сообщает телеканал NTV в пятницу.

O задержании гражданина Австрии в Анкаре ранее сообщил официальный представитель австрийского внешнеполитического ведомства Томас Шнёлль. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Турцию немедленно освободить арестованного в Анкаре австрийского журналиста.

По информации телеканала, автор издающегося в Германии сайта ультралевой направленности "Re:volt" Цирнгаст был задержан 11 сентября в Анкаре и в четверг арестован судом. Он обвиняется в членстве в террористической организации. Сообщается, что ранее он публиковал статьи о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

Цирнгаст, который живет в Турции в течение трех лет в связи с обучением в области политологии в Ближневосточном университете Анкары, обвинения отрицает, утверждая, что по своим политическим убеждениям является социалистом и ни в каких организациях не состоит.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.

По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.