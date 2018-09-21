Путин соболезнует президенту Танзании в связи с крушением парома

Спасатели осматривают корпус парома, который опрокинулся на озере Виктория в Танзании. 21 сентября 2018

Спасатели осматривают корпус парома, который опрокинулся на озере Виктория в Танзании. 21 сентября 2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Танзании Джону Магуфули в связи с крушением пассажирского парома на озере Виктория, телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. Как сообщало агентство Франс Пресс , на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По данным агентства Рейтер, число людей, погибших при крушении парома, составило 136 человек.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского парома на озере Виктория. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в телеграмме.