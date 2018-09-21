Число погибших при крушении парома в Танзании возросло до 136 человек

Спасатели осматривают корпус парома, который опрокинулся на озере Виктория в Танзании. 21 сентября 2018

Спасатели осматривают корпус парома, который опрокинулся на озере Виктория в Танзании. 21 сентября 2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число людей, погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании, возросло до 136, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя полиции.

Ранее сообщалось о 86 жертвах.

Инцидент произошел в четверг. Судно опрокинулось недалеко от причала на острове Юкора. По данным Франс Пресс, на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности судна. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

По информации Рейтер, на пароме находились более 300 человек.