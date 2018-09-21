Число жертв оползня на Филиппинах приблизилось к 30

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число погибших в результате схода оползня в провинции Себу на Филиппинах возросло до 29 человек, сообщает портал Rappler со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

Как заявил глава местной полиции Родерик Гонсалес, в результате схода оползня пострадали еще семь человек. Поисково-спасательная операция продолжается, под завалами все еще могут находиться люди, отмечает портал. Ранее сообщалось, что 64 человека числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в городе Нага утром в четверг. Повреждения получили около 25 жилых домов, под завалами оказались несколько десятков человек. В полиции сообщили, что причиной оползня стали сильные ливни.

В прошлую пятницу северо-восточного побережья Филиппин достиг мощный тайфун "Мангхут". По данным властей, тайфун затронул более 800 тысяч человек, проживающих в регионе. В Китае погибли четыре человека, обрушились более тысячи зданий, повреждены около 4,3 тысячи строений. По данным властей республики, ущерб от тайфуна в КНР превысил $750 миллионов.