Посол Саудовской Аравии надеется, что санкций США за покупку С-400 не будет

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Раид Халед Кримли в ММПЦ МИА Россия Сегодня. 21 сентября 2018

Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Саудовская Аравия в Российской Федерации Раид Халед Кримли в ММПЦ МИА Россия Сегодня. 21 сентября 2018

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Посол Саудовской Аравии в России Раид Халеда Кримли выразил надежду, что никаких санкций США против Эр-Рияда за покупку российских систем С-400 не будет, технические параметры поставок сейчас обсуждаются.

"Надеюсь, что никто на нас не наложит никаких санкций. Хотелось бы, чтобы никто их не накладывал", — сказал посол на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос, продолжит ли Саудовская Аравия обсуждать вопрос поставок С-400 после того, как накануне США ввели санкции против Китая за сделку с Россией по этим комплексам.

"Технические вопросы обсуждаются, потому что сама система современная и сложная", — добавил он.