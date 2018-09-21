Наметок по возможной встрече Путина и Трампа пока нет, заявил Песков

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Наметок по возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких наметок нет", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, возможна ли встреча Путина и Трампа.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.