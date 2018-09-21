Климкин рассказал о секретном плане Украины по Азовскому морю

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что у Киева есть секретный план по Азовскому морю.
При этом он отказался назвать конкретные меры, но подчеркнул, что они уже согласованы.
"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", — сказал Климкин на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, власти обсудили все возможные опции с "друзьями и партнерами". Он также добавил, что успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях".
Также Климкин отметил необходимость "фундаментального увеличения присутствия и мощи" Украины в Азовском море.
По его данным, сейчас среднее время задержки судов российскими пограничниками при проходе Керченского пролива составляет 33 часа.
Ситуация в Азовском море
В начале сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море, а командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.
Украина уже перебросила в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг". Всего в состав украинских ВМС входят шесть таких катеров. Все они построены на заводе "Кузня на Рыбальском", принадлежащем Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что поставки катеров неоднократно приходилось переносить из-за многочисленных просчетов в конструкции.