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В мире

Климкин рассказал о секретном плане Украины по Азовскому морю

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2018 (267)
(обновлено: 15:09 21.09.2018)
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© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники пограничной службы Украины в Азовском море. Архивное фотоСотрудники пограничной службы Украины в Азовском море. Архивное фото
© AP Photo / Efrem Lukatsky

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что у Киева есть секретный план по Азовскому морю.

Авианосец ВМС США Эйзенхауэр (USS Dwight D. Eisenhower)
© Фото : U.S. Navy / MCS 2nd Class Cole Keller
Авианосец "Эйзенхауэр" в Азовском море: стратегия Украины украдена из игры

При этом он отказался назвать конкретные меры, но подчеркнул, что они уже согласованы.

"Мы рассматриваем различные опции в отношении договоров. Конечно, всем нам понятно, что Азов — это не внутреннее море, территориальное море. К этому мы должны прийти. Но сейчас осуществляется международный арбитраж относительно нарушения прав Украины в отношении Черного моря и относительно Азовского моря, относительно Керченского пролива и нелегального строительства Крымского моста", — сказал Климкин на брифинге, который транслировал канал "112 Украина".

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, власти обсудили все возможные опции с "друзьями и партнерами". Он также добавил, что успеха в ситуации вокруг Азовского моря можно достичь только благодаря действиям "одновременно во всех плоскостях".

Также Климкин отметил необходимость "фундаментального увеличения присутствия и мощи" Украины в Азовском море.

По его данным, сейчас среднее время задержки судов российскими пограничниками при проходе Керченского пролива составляет 33 часа.

Ситуация в Азовском море

Минный тральщик Storen (Р555) класса Standart Flex 300
CC BY-SA 3.0 / Heb / Danish navy SF300 vessel Støren (P555) accelerating
Ветхая армада. Зачем Украина скупает старые датские тральщики
Киев обвиняет Москву в блокировании судов, которые следуют в украинские порты через Керченский пролив, из-за чего они якобы простаивают, а их владельцы несут потери. При этом крымское погрануправление ФСБ заявляло, что проводит проверки в соответствии с международным морским правом и не получало претензий от судовладельцев, а в украинском МИД признали, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра.

В начале сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение усилить военное присутствие в Азовском море, а командующий Сухопутными войсками ВСУ заявил об увеличении армейской группировки в Приазовье.

Украина уже перебросила в Азовское море два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг". Всего в состав украинских ВМС входят шесть таких катеров. Все они построены на заводе "Кузня на Рыбальском", принадлежащем Петру Порошенко. Ранее СМИ сообщали, что поставки катеров неоднократно приходилось переносить из-за многочисленных просчетов в конструкции.

Вооружены и очень опасны
© Виталий Подвицкий
Вооружены и очень опасны
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В мире
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Константин Калашников
6 катеров. Прям армада!
14:55
21.09.2018
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piligrimwl
Этот всё в своих грёзах витает.
15:00
21.09.2018
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