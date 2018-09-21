РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Китай призвал США отменить санкции из-за российского вооружения

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (195)
(обновлено: 15:06 21.09.2018)
023330
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фотоРоссийско-китайские военно-морские учения Морское взаимодействие. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Китай сделал США резкое представление из-за санкций, введенных за военное сотрудничество с Россией. При этом Пекин призывает Вашингтон "исправить ошибку" и отменить ограничительные меры. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Флаги США и КНР в Пекине
© REUTERS / Damir Sagolj
"Вашингтон – не в тех условиях". Эксперт о реакции Китая на санкции
"Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", — сказал он, отметив, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отменить так называемые санкции, в противном случае американской стороне придется отвечать за последствия", — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень", — заключил он.

Накануне США ввели ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, возглавляет его непосредственно Си Цзиньпин.

Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне, архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МВФ высказал свои опасения насчет торговой войны между США и Китаем
Как объяснили в Белом доме, Центральный военный совет попал под вторичные санкции из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, который уже значится в американском черном списке. Речь идет о закупках у России Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе этого. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено американским законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

При этом в Вашингтоне уточнили, что новые меры нацелены на Москву, но не подразумевают подрыва обороноспособности России или Китая.

Мнение экспертов

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко считает американские санкции против Китая серьезным основанием для выработки мер противодействия попыткам Вашингтона нанести удар по российскому оружейному экспорту.

Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министра транспорта Китая Ли Сяопэна и министра транспорта США Элейн Лан Чао
© AFP 2018 / Jason Lee/Pool
Эксперт о мерах США против РФ и КНР: акцент на военных компаниях не случаен
По его мнению, действия Вашингтона не повлияют на стремление Китая продолжать контракты с Россией в области военно-технического сотрудничества и закупать другие новейшие российские виды вооружений.

"И С-400, и Су-35 – это системы, которые не просто конкурентоспособны с американским оружием, но и существенно превосходят его по многим параметрам, особенно "четырехсотка", — отметил эксперт.

По его словам, Китай — абсолютно самодостаточная сверхдержава, и наскоки на Пекин лишь приведут к тому, что он будет противодействовать Вашингтону по всем направлениям. 

Что касается возможных последствий для других российских партнеров по ВТС, то, полагает Коротченко, США рассчитывают на то, что ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона приостановят сотрудничество с Россией.

"Речь, в частности, идет про Индию, но она, как мы знаем, из-под санкций выведена специальным решением США, поэтому для нее вряд ли будут последствия, а контракт по С-400 ожидается в ближайшее время", — уточнил директор ЦАМТО.

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Кругом враги. В Госдепе выбрали главную угрозу США
Однако, по его мнению, это в любом случае серьезный сигнал, серьезные действия, которые будут проанализированы в Москве для того, чтобы выработать политику противодействия подобным решениям США.

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, новые санкции говорят о том, что американцы намерены бороться с российским военно-промышленным комплексом. 

"Предстоят промежуточные выборы в конгресс. Эти выборы вылились в своеобразное соревнование между двумя ведущими политическими партиями в том, кто из них больших русофоб. Дональду Трампу нужно показать, что он тверд в отношении России, отсюда и санкции", — заявил эксперт.

Он сомневается, что эти меры приведут к серьезным последствиям для российских фигурантов санкционного списка, но санкции против Китая имеют гораздо более серьезное значение.

Что думают в Пекине

Санкционные шаги США будут способствовать дальнейшему сближению Пекина и Москвы, считает военный эксперт, главный редактор сайта "Хайся Лян ань" Би Дяньлун.

По его мнению, чем больше США хотят ограничить деловые связи Китая с Россией и Ираном, тем больше Пекин будет нейтрализовать американские санкции.

Флаги США и КНР. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
В Китае назвали шантаж США по торговым вопросам бесполезным
Кроме того, санкции продемонстрируют бессилие США, поскольку не смогут ограничить военные связи Китая, который не пойдет на разрыв военного сотрудничества с Россией в условиях, когда в США действует долгосрочный запрет на экспорт в КНР военных технологий, добавил эксперт.

Он также коснулся и того, как санкции могут сказаться на таких странах, как Турция и Индия. Это, считает Би Дяньлун, будет зависеть от степени открытости им США в военной сфере.

Эксперт отметил, что Вашингтон в нагрузку к поставкам военной техники прилагает длинный список политических требований.

"Если эти условия будут накладывать системные ограничения на возможность этих и других стран получать передовые вооружения из США, то Индия и Турция проигнорируют эти санкции и будут искать других поставщиков", — отметил эксперт, уточнив, что Турция и Индия больше привязаны к США, чем Китай, и более уязвимы в случае введения санкций.

"Они будут шантажировать США закупками российских вооружений, чтобы добиваться для себя разного рода преференций", — заключил Би Дяньлун.

Торговые войны США
© Инфографика
Торговые войны США
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена