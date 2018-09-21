Китай призвал США отменить санкции из-за российского вооружения

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Китай сделал США резкое представление из-за санкций, введенных за военное сотрудничество с Россией. При этом Пекин призывает Вашингтон "исправить ошибку" и отменить ограничительные меры. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

"Действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений", — сказал он, отметив, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами.

"Мы настоятельно призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки, отменить так называемые санкции, в противном случае американской стороне придется отвечать за последствия", — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень", — заключил он.

Накануне США ввели ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу. Совет руководит вооруженными силами страны, возглавляет его непосредственно Си Цзиньпин.

Как объяснили в Белом доме, Центральный военный совет попал под вторичные санкции из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, который уже значится в американском черном списке. Речь идет о закупках у России Су-35 в декабре прошлого года и зенитных ракетных систем С-400 в январе этого. Обе транзакции прошли после вступления в силу антироссийских санкций, что запрещено американским законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

При этом в Вашингтоне уточнили, что новые меры нацелены на Москву, но не подразумевают подрыва обороноспособности России или Китая.

Мнение экспертов

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко считает американские санкции против Китая серьезным основанием для выработки мер противодействия попыткам Вашингтона нанести удар по российскому оружейному экспорту.

По его мнению, действия Вашингтона не повлияют на стремление Китая продолжать контракты с Россией в области военно-технического сотрудничества и закупать другие новейшие российские виды вооружений.

"И С-400, и Су-35 – это системы, которые не просто конкурентоспособны с американским оружием, но и существенно превосходят его по многим параметрам, особенно "четырехсотка", — отметил эксперт.

По его словам, Китай — абсолютно самодостаточная сверхдержава, и наскоки на Пекин лишь приведут к тому, что он будет противодействовать Вашингтону по всем направлениям.

Что касается возможных последствий для других российских партнеров по ВТС, то, полагает Коротченко, США рассчитывают на то, что ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона приостановят сотрудничество с Россией.

"Речь, в частности, идет про Индию, но она, как мы знаем, из-под санкций выведена специальным решением США, поэтому для нее вряд ли будут последствия, а контракт по С-400 ожидается в ближайшее время", — уточнил директор ЦАМТО.

Однако, по его мнению, это в любом случае серьезный сигнал, серьезные действия, которые будут проанализированы в Москве для того, чтобы выработать политику противодействия подобным решениям США.

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, новые санкции говорят о том, что американцы намерены бороться с российским военно-промышленным комплексом.

"Предстоят промежуточные выборы в конгресс. Эти выборы вылились в своеобразное соревнование между двумя ведущими политическими партиями в том, кто из них больших русофоб. Дональду Трампу нужно показать, что он тверд в отношении России, отсюда и санкции", — заявил эксперт.

Он сомневается, что эти меры приведут к серьезным последствиям для российских фигурантов санкционного списка, но санкции против Китая имеют гораздо более серьезное значение.

Что думают в Пекине

Санкционные шаги США будут способствовать дальнейшему сближению Пекина и Москвы, считает военный эксперт, главный редактор сайта "Хайся Лян ань" Би Дяньлун.

По его мнению, чем больше США хотят ограничить деловые связи Китая с Россией и Ираном, тем больше Пекин будет нейтрализовать американские санкции.

Кроме того, санкции продемонстрируют бессилие США, поскольку не смогут ограничить военные связи Китая, который не пойдет на разрыв военного сотрудничества с Россией в условиях, когда в США действует долгосрочный запрет на экспорт в КНР военных технологий, добавил эксперт.

Он также коснулся и того, как санкции могут сказаться на таких странах, как Турция и Индия. Это, считает Би Дяньлун, будет зависеть от степени открытости им США в военной сфере.

Эксперт отметил, что Вашингтон в нагрузку к поставкам военной техники прилагает длинный список политических требований.

"Если эти условия будут накладывать системные ограничения на возможность этих и других стран получать передовые вооружения из США, то Индия и Турция проигнорируют эти санкции и будут искать других поставщиков", — отметил эксперт, уточнив, что Турция и Индия больше привязаны к США, чем Китай, и более уязвимы в случае введения санкций.

"Они будут шантажировать США закупками российских вооружений, чтобы добиваться для себя разного рода преференций", — заключил Би Дяньлун.