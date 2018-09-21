В Дюссельдорфе задержали предполагаемую участницу ИГ*

БЕРЛИН, 21 сен – РИА Новости. Предполагаемая участница террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*) задержана в пятницу в немецком Дюссельдорфе, сообщили в генпрокуратуре ФРГ.

"Генеральная прокуратура сегодня, 21 сентября, на основании ордера на арест, выданного судом 24 сентября 2015 года, произвела задержание 20-летней Сары О., имеющей немецкое и алжирское гражданство, в Дюссельдорфе силами сотрудников федеральной полиции. Обвиняемая подозревается в членстве в террористической группировке ИГ*", — говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой ведомства.

По данным следствия, женщина в октябре 2013 года выехала из Германии в Сирии для участия в боевых действиях против правительственных войск на стороне ИГ*. Она прошла подготовку в тренировочном лагере боевиков, в начале 2014 года вышла замуж за члена ИГ* родом из Германии. Вместе с мужем, она занимала руководящие должности в группировке, в частности, возглавляла полицейские и охранные структуры в ИГ*. За это Сара О. получала зарплату, ей была также предоставлена квартира. Она также пыталась вербовать европейцев выезжать в Сирию для участия в "священной войне на стороне ИГ*", говорится в пресс-релизе.

После бегства из Сирии в начале 2018 года женщина сдалась турецким правоохранителям, 21 сентября 2018 года ее депортировали из Турции в Германию, где она была задержана при въезде.

*Террористическая организация, запрещенная в России