ВЕНА, 21 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию не принимать поправки к закону о наказании за отказ опровергать ложную информацию.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон об установлении уголовной ответственности за злостное неисполнение судебных актов, обязующих прекратить распространение или дать опровержение недостоверной информации.

"Поправки с высокой долей вероятности могут подорвать свободу выражения, а также свободный поток информации и доступ к ней", — говорится в заявлении Дезира, распространённом пресс-службой ОБСЕ.

"Я призываю членов верхней палаты российского парламента отказаться от этих поправок и остановить инициативы, которые негативно повлияли бы на право на свободу выражения и доступ к представляющей общественный интерес информации и стали бы серьезным шагом назад в этом вопросе", — добавил он.

Изменение будет внесено в статью 315 Уголовного кодекса. Оно предполагает уголовную ответственность за злостное неисполнение судебного акта, а равно воспрепятствование его исполнению, лицом, которое уже подвергалось административному наказанию за неисполнение требований прекратить распространение информации и опровергнуть ранее распространенные данные в срок, вновь установленный приставом после наложения штрафа.

Проектом закона предлагается ввести наказание — штрафы до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.