ВЕНА, 21 сен — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Россию не принимать поправки к закону о наказании за отказ опровергать ложную информацию.
"Поправки с высокой долей вероятности могут подорвать свободу выражения, а также свободный поток информации и доступ к ней", — говорится в заявлении Дезира, распространённом пресс-службой ОБСЕ.
"Я призываю членов верхней палаты российского парламента отказаться от этих поправок и остановить инициативы, которые негативно повлияли бы на право на свободу выражения и доступ к представляющей общественный интерес информации и стали бы серьезным шагом назад в этом вопросе", — добавил он.
Проектом закона предлагается ввести наказание — штрафы до 50 тысяч рублей или обязательные работы до 240 часов или исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев или лишение свободы до одного года.