В Нью-Йорке женщина с ножом напала на детский сад

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. По меньшей мере пять человек, в том числе три ребенка, получили ножевые ранения в результате нападения в круглосуточном детском саду в районе Куинс в Нью-Йорке, нападавшая задержана, сообщает AJC со ссылкой на полицию города.

Сообщается, что нападение произошло около 4.00 по местному времени (11.00 мск). На данный момент жизни пяти пострадавших ничего не угрожает, однако, как сообщает телеканал, один ребенок получил серьезные ранения.

По данным полиции, нападение совершила 52-летняя женщина. Нападавшая уже задержана полицией.

Полиция начала расследование данного дела. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.