Медведев отметил вклад президента Вьетнама в совместные с Россией проекты

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования премьер-министру Вьетнама Нгуен Суан Фуку в связи с кончиной главы государства Чан Дай Куанга и отметил личный вклад президента Вьетнама в совместные с РФ экономические и гуманитарные проекты.

Президент Вьетнама скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

"На всех высоких государственных постах Чан Дай Куанг неизменно уделял особое внимание укреплению отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, связывающих Российскую Федерацию и Социалистическую Республику Вьетнам. Хотел бы выделить его большой личный вклад в продвижение крупнейших совместных экономических и гуманитарных проектов", — говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте кабмина.