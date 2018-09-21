Умер бывший премьер-министр Украины Виталий Масол

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины, политик и общественный деятель Виталий Масол умер на 90-м году жизни, сообщил в пятницу заместитель председателя Черниговского областного совета Арсен Дидур.

"Печальная новость. На 90-м году жизни скончался Виталий Андреевич Масол — известный государственный деятель и политик, мудрый, высокопрофессиональный и щедрый душой человек, которого я лично знал и уважал. Почетного гражданина Черниговской области, политика, возглавлявший правительство двух стран — УССР и Украины, многие эксперты и сейчас считают наиболее профессиональным управленцем нашего государства. Искренние соболезнования родным и близким Виталия Андреевича. Вечная память", — написал Дидур на своей странице в Facebook.

Масол в 1987–1990 годах возглавлял Совет министров УССР, а в 1994–1995 годах – украинское правительство при президенте Леониде Кучме. Политик был депутатом Верховной рады Украины первого и второго созывов – с 1990 по 1998 год. Масол также был членом Коммунистической партии, народным депутатом СССР в 1989–1991 годах.