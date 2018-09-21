Рейтинг партии Меркель упал до рекордно низкого уровня, показал опрос

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель потерял один процентный пункт и составил 28%, на втором месте по популярности с 18% оказалась правая "Альтернатива для Германии" (АдГ), свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap для телеканала ARD.

Отмечается, что рейтинг ХДС/ХСС опустился до рекордно низкого показателя с ноября 1997 года, когда появился данный опрос. "Альтернатива для Германии" с 6 сентября набрала два процентных пункта и впервые в истории опроса заняла вторую строчку.

За немецких социал-демократов, которые вместе с блоком Меркель входят в правящую коалицию, если бы выборы состоялись в это воскресенье, отдали бы голоса лишь 17% опрошенных. За "Зеленых" проголосовали бы 15%, за "Левых" — 10%, за немецких либералов из "Свободной демократической партии" — 9%.

Стремительно теряет популярность глава МВД ФРГ и председатель ХСС Хорст Зеехофер. Лишь каждый третий участник опроса одобряет то, что он занимает эту министерскую должность (28%). Еще в апреле данный показатель составлял 39%. Согласно опросу, 59% считают выбор кандидатуры Зеехофера на должность главы МВД неудачным, в апреле такого мнения придерживался 51%.

Опрос проводился с 17 по 19 сентября, в нем приняли участие 1035 человек. Статистическая погрешность составляет от 1,4 до 3,1 процентных пункта.