ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе поездки к вершине священной для всех корейцев горы Пэктусан на границе с Китаем попросил научить его правильно позировать для фото, складывая пальцами рук популярный в Южной Корее жест "сердце", рассказал в ходе пресс-конференции в пятницу официальный представитель администрации южнокорейского президента Ким Ый Гём.

"Я не знаю, доступна ли эта фотография для общественности, но председатель Ким Чен Ын и его супруга Ли Соль Чжу сфотографировались, когда он изобразил руками сердце, а она как будто бы поддерживает его (сердце – ред.)", — рассказал журналистам Ким Ый Гём.

Он также добавил, что после того, как фотография была сделана, Ким Чен Ын подошел к нему и попросил показать, как правильно сделать этот жест, заявив, что "никак не может понять, как сделать правильную форму".

Накануне лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин вместе побывали в четверг на вершине священной для всех корейцев горы Пэктусан на границе с Китаем. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин благодаря хорошей погоде смогли спуститься к озеру Чхонджи в кратере потухшего вулкана Пэктусан. Туда лидеры и сопровождающие их лица спустились по канатной дороге.

Название Пэктусан буквально означает "Белоголовая гора" из-за снега, который покрывает большую часть года вершину кратера вулкана.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.

Также стало известно, что власти КНДР предложили Мун Чжэ Ину задержаться еще на день и даже приготовили на случай его согласия гостевой дом, способный вместить делегацию до 200 человек. По словам представителя администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гёма, "предложение было отклонено в связи с рядом обстоятельств".