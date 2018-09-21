ПАРИЖ/ЖЕНЕВА, 21 сен — РИА Новости. Посольства России в Гааге и Берне не комментируют информацию СМИ о том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых Лондон подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, ранее находились под арестом в Нидерландах по делу о шпионаже в лаборатории швейцарского города Шпиц.

"Мы эту тему не комментируем", — сказал РИА Новости представитель посольства РФ в Нидерландах.

В посольстве РФ в Швейцарии от комментариев также воздержались.

В первой половине сентября швейцарская газета Tages Anzeiger и нидерландская NRC Handelsblad сообщили со ссылкой на собственное расследование о двух россиянах, якобы намеревавшихся шпионить в лаборатории швейцарского города Шпиц, эксперты которой проводили исследования в связи с событиями в Сирии и в Солсбери. Сообщалось, что предполагаемые агенты были задержаны в Гааге весной этого года, а позже высланы в Россию. Более точное время и обстоятельства задержания неизвестны. Издания сообщали, что швейцарская разведка подтвердила свое участие в этой операции "наряду с голландскими и британскими коллегами".

В Солсбери 4 марта после посещения ресторана Zizzi в центре Солсбери были найдены без сознания бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию и пострадавшим россиянам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ – Александру Петрову и Руслану Боширову – обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые – сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.

Неделю назад Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT и Sputnik, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии. В МИД Великобритании интервью назвали лживым, а также примером очередного "запутывания вопроса" Россией. Москва претензии Лондона отвергла: официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не понимает, на каком основании делаются такие заявления, а "ложью оказалось заявление британской стороны относительно того, что таких людей не существует".

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.