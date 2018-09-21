Китай продолжит сотрудничество с Россией, несмотря на санкции США

ПЕКИН, 21 сен – РИА Новости. Китай продолжит стратегическое взаимодействие с Россией, несмотря на введённые санкции США, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее минфин США сообщил, что ввел санкции против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его главы Ли Шанфу из-за военного взаимодействия с Россией.

"Мы продолжим с российской стороной реализовывать консенсус, достигнутый лидерами двух стран, и будем поднимать стратегическое взаимодействие между двумя странами на новый уровень",- заявил на брифинге Гэн Шуан, отвечая на вопрос продолжит ли Китай сотрудничество с РФ, несмотря на санкции США.

Как ранее сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США, Центральный военный совет попал под вторичные санкции США из-за взаимодействия с Рособоронэкспортом, уже находящимся в "Списке обозначенных лиц", за покупку десяти военных самолетов "Сухой" в декабре 2017 года, а также зенитных ракетных комплексов С-400 в январе 2018 года.