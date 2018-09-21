В Танзании число погибших при крушении парома возросло до 86

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Число людей, погибших при крушении пассажирского парома на озере Виктория в Танзании, возросло до 86, пишет местная газета Citizen.

Ранее сообщалось о 79 жертвах.

Как сообщил региональный комиссар Джон Монгелла, 44 тела были найдены вскоре после инцидента в четверг, еще 42 — в пятницу утром, когда возобновилась поисково-спасательная операция.

Паром перевернулся в четверг в 50 метрах от причала на острове Юкора. Как сообщало агентство Франс Пресс, на борту находились 200 человек, что вдвое превышает возможности парома. Также судно перевозило груз, в том числе мешки с кукурузой, бананы и цемент.

В то же время, согласно данным Citizen, полученным от местного чиновника, на пароме находились более 400 человек.