Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким президента Вьетнама Чан Дай Куанга в связи с его кончиной, охарактеризовал его как мудрого и дальновидного политика, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент Вьетнама скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

"Владимир Путин подчеркнул, что своей деятельностью на посту главы государства, а также на других ответственных должностях Чан Дай Куанг снискал заслуженное уважение соотечественников и высокий международный авторитет, многое сделал для укрепления национальной безопасности страны и для отстаивания интересов Вьетнама на мировой арене", — говорится в сообщении.

Президент отметил, что неоднократно встречался с Чан Дай Куангом, и его политическая мудрость и дальновидность, умение вникнуть в суть сложных вопросов вызывали искреннее уважение.

Российский лидер высоко оценил личный вклад Чан Дай Куанга в развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в разных областях.

"Владимир Путин передал слова искреннего сочувствия родным и близким покойного, правительству и всему народу Вьетнама", — добавляется в сообщении.