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Эксперт прокомментировал санкции США против Китая из-за сделок с Россией

Сюжет:
Обострение отношений США и Китая (194)
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© РИА Новости / Александр НатрускинИгорь Коротченко. Архивное фотоИгорь Коротченко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Введенные против китайских военных санкции США никак не повлияют на сотрудничество Пекина и Москвы в области военно-технического сотрудничества (ВТС), но являются серьезным основанием для выработки мер противодействия попыткам Вашингтона нанести удар по российскому оружейному экспорту, заявил РИА Новости в пятницу директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Косачев прокомментировал санкции США против китайских военных

Ранее высокопоставленный представитель администрации США в рамках телефонного брифинга заявил, что администрация ввела санкции в отношении сотрудников Центрального военного совета (ЦВС) Китая и "Рособоронэкспорта" из-за сделок по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400. Также США в четверг добавили в черный список 27 физических и шесть юридических лиц из России, которые, по заявлению американских властей, связаны с российским "оборонным и разведывательным сектором".

"Продолжение торговой войны США против Китая, о которой Трамп объявил после прихода к власти и реализует в настоящее время. С практической точки зрения, я полагаю, эти санкции никак не затронут стремление Китая продолжать контракты по ВТС с Россией и, более того, закупать другие новейшие российские виды вооружений. И С-400, и Су-35 – это системы, которые не просто конкурентоспособны с американским оружием, но и существенно превосходят его по многим параметрам, особенно "четырехсотка", — сказал Коротченко.

По его словам, Китай является абсолютно самодостаточной сверхдержавой, и в этом плане наскоки США на Пекин лишь приведут к тому, что КНР будет противодействовать Вашингтону по всем направлениям. "Контракты по С-400 и Су-35 находятся на финальной стадии исполнения и будут завершены в ближайшее время. Эти системы оружия существенно усилят военный потенциал Поднебесной", — пояснил Коротченко.

Торговые войны США
© Инфографика
Торговые войны США

Говоря о возможных последствиях для других российских партнеров по ВТС, эксперт предположил, что, вводя эти санкции против Китая, США рассчитывают, что ряд стран Азиатско-Тихоокеанского региона приостановят сотрудничество с Россией в этой сфере.

Флаги США и Китая
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Китай сделал США представление из-за санкций за сотрудничество с Россией

"Речь, в частности, идет про Индию, но она, как мы знаем, из-под санкций выведена специальным решением США, поэтому для нее вряд ли будут последствия, а контракт по С-400 ожидается в ближайшее время", — уточнил директор ЦАМТО.

Однако, по его мнению, это в любом случае серьезный сигнал, серьезные действия, которые будут проанализированы в Москве для того, чтобы выработать политику противодействия для подобного рода решениям США.

"Кроме того, считаю, что в этих условиях России необходимо усиливать информационную и аналитическую поддержку нашего оружейного экспорта. В этом плане нам необходимы собственные оценки происходящих процессов в сфере международного ВТС. Россия должна полагаться на собственные аналитические выкладки. Нужно усиливать информационно-аналитическую составляющую для поддержки экспорта российских вооружений", — сказал эксперт.

Он добавил, что в настоящее время российские специалисты в сфере ВТС и международная пресса в значительной мере ориентируется на те оценки по нашему экспорту, которые дает SIPRI (Стокгольмский международный институт исследования проблем мира), исследовательская служба библиотеки Конгресса США, Лондонский институт стратегических исследований. Они "зачастую субъективны, а в ряде случаев носят откровенно враждебный в отношении РФ характер".

Флаги США и КНР на повозке велорикши в Пекине, Китай
© AP Photo / Andy Wong
Кругом враги. В Госдепе выбрали главную угрозу США

Россия осуществляет крупные контракты на поставки в КНР систем ПВО С-400 и истребителей Су-35. Кроме того, Китай закупает у РФ двигатели для своих боевых самолётов.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.

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