Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью президента Вьетнама

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 сен — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования народу Социалистической Республики Вьетнам в связи с кончиной президента страны Чан Дай Куанга.

Президент Вьетнама скончался в пятницу на 62-м году жизни. По данным местных СМИ, глава государства умер в результате болезни в центральном госпитале Ханоя.

Спикер верхней палаты провела встречу с вице-президентом Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь на полях Второго Евразийского женского форума в Петербурге.

"Скорбим об этой огромной утрате. Это был выдающийся государственный, политический деятель, большой друг России, который уделял огромное внимание развитию российско-вьетнамских отношений. Выражаю вам самые искренние соболезнования", — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что Вьетнам является ближайшим надежным партнёром России. "Мы нацелены на всестороннее развитие наших отношений, в соответствии с той линией, которую проводил Чан Дай Куанг", — сказала политик.

Данг Тхи Нгок Тхинь поблагодарила Матвиенко за слова поддержки и сообщила, что лично передаст соболезнования председателя Совета Федерации родным и близким Чан Дай Куанга.

Вице-президент Вьетнама подтвердила намерение Ханоя развивать отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений, коснулись тем повестки Второго Евразийского женского форума.