Пушилин подал документы в ЦИК ДНР для участия в выборах главы республики

ДОНЕЦК, 20 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подал в Центризбирком ДНР все документы, необходимые для участия в выборах главы республики.

После процедуры подачи документов Пушилин выразил надежду на то, что выборы в республике пройдут честно. "Я подал документы, все они соответствуют перечню. Соответствующие справки получены. Надеюсь, что выборы пройдут честно, и победит тот человек, за которого больше проголосуют граждане Донецкой народной республики", — сказал журналистам и.о. главы республики.

Ранее парламент ДНР проголосовал за назначение Пушилина исполняющим обязанности главы республики. Также парламент проголосовал за досрочное снятие полномочий главы ДНР с Александра Захарченко в связи с его смертью.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.

Глава ДНР Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству. Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.