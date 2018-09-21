МИД Украины уведомил Россию о прекращении договора о дружбе, заявили в Раде

КИЕВ, 21 сен — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины в пятницу направило РФ уведомление о том, что договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами продлен не будет, заявил замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Насколько я знаю, уже уведомили Россию о том, что договор не будет продлен", — сказал Гончаренко журналистам, их общение транслировали украинские телеканалы.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли власти Украины, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам Украины, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.