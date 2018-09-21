Во Вьетнаме назвали причину смерти президента Чан Дай Куанга

МОСКВА/БАНГКОК, 21 сен — РИА Новости. Президент Вьетнама Чан Дай Куанг, ушедший из жизни в пятницу на 62 году жизни, скончался в результате болезни в центральном госпитале Ханоя, сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA со ссылкой на официальный источник.

"Президент Чан Дай Куанг скончался в 10.05 (06.05 мск) в 108 Центральном военном госпитале в Ханое после тяжелой болезни. Лечением президента Чан Дай Куанга занимались местные и зарубежные специалисты", — заявил в пятницу начальник Центрального управления охраны здоровья министерства здравоохранения Вьетнама Нгуен Квок Чиеу, слова которого цитирует агентство.

VNA также приводит краткие биографические данные президента Чан Дай Куанга.

Чан Дай Куанг родился в 1956 году в коммуне Куанг Тхиен, в районе Ким Сон провинции Ниньбинь. Окончил Центральное училище народной полиции и Колледж иностранных языков министерства внутренних дел Вьетнама (ныне министерство общественной безопасности), долгое время работал на различных должностях в полиции.

С 2006 по август 2011 года он был заместителем министра общественной безопасности Вьетнама, с августа 2011 года по март 2016 года – министром общественной безопасности. В апреле 2016 года избран президентом Социалистической Республики Вьетнам. С того же времени Чан Дай Куанг являлся председателем Совета национальной обороны и безопасности, главой Центрального руководящего комитета по делам горных районов и руководителем Центрального комитета по судебной реформе.

Чан Дай Куанг также был депутатом Национального собрания (парламента) Вьетнама XIII и XIV созывов, членом ЦК Компартии Вьетнама и членом политбюро ЦК Компартии Вьетнама.