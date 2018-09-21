СМИ сообщили о планах Лондона создать структуру по борьбе с киберугрозами

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Великобритания планирует создать специальную структуру для противодействия кибератакам на фоне растущей "российской угрозы", сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Как сообщается, соответствующий план рассматривается британским министерством обороны. В новой структуре, предположительно, будет около двух тысяч сотрудников.

"Внедряя наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы выравниваем поле игры и предоставляем новые способы сдерживания и наказания стран, которые хотят причинить нам вред", — заявил экс-командующий Объединенного командования ВС генерал сэр Ричард Бэрронс. По его словам, страны, такие как Россия, "уже в наступлении".

По данным одного источника, финансирование киберструктуры превысит 250 миллионов фунтов (около 331,74 миллиона долларов). Другой источник сообщил телеканалу, что эта цифра скорее всего будет еще больше.

Дипмиссия РФ еще весной заверила британские власти, что Россия не планирует никаких кибератак против Британии и ждет такого же заверения от правительства Британии. Тем не менее, в сентябре российское посольство в Лондоне заявило, что Москва так и не получила требуемого заверения от британских властей в том, что Лондон не планирует кибератак против России. Россия ожидала такую реакцию от Британии в ответ на ряд заявлений парламентариев, экспертов и СМИ касательно возможного "развертывания" Великобританией "наступательных кибермощностей" против России".