Замминистра культуры Японии ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кадзуо Тодани ушел в отставку в связи со скандалами вокруг случаев взяточничества в ведомстве, его прошение было принято в ходе заседания правительства страны в пятницу.
Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции в пятницу назвал факт отставки Тодани "чрезвычайно прискорбным".
"Министерству необходимо приложить все меры для предотвращения повторения подобных случаев и провести необходимую работу, чтобы вернуть доверие общества к ведомству", — подчеркнул Суга.