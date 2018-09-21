Замминистра культуры Японии ушел в отставку на фоне коррупционного скандала

ТОКИО, 21 сен – РИА Новости. Заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кадзуо Тодани ушел в отставку в связи со скандалами вокруг случаев взяточничества в ведомстве, его прошение было принято в ходе заседания правительства страны в пятницу.

Примечательно, что за последние два года это уже второй случай отставки замминистра культуры на фоне различных скандалов вокруг министерства. Предшественник Тодани – Кихэй Маэкава – подал в отставку в начале прошлого года на фоне шумихи вокруг продвижения ушедших на пенсию чиновников ведомства на должности в различных государственных образовательных учреждениях.

Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции в пятницу назвал факт отставки Тодани "чрезвычайно прискорбным".

"Министерству необходимо приложить все меры для предотвращения повторения подобных случаев и провести необходимую работу, чтобы вернуть доверие общества к ведомству", — подчеркнул Суга.